В Старом Осколе устанавливают новогоднюю елку. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Старом Осколе коммунальщики уже приступили к подготовительным работам по установке главного новогоднего дерева на площади Победы. Конструкция в этом году остается прежней: металлический каркас, состоящий из девяти ярусов, в которые закреплены около 10000 искусственных елочек.

Высота новогодней красавицы составит 30 метров вместе со звездой. По окружности имеется контргруз, чтобы елка была устойчивой. Примерно сотня бантов и разноцветных шаров будут украшать ель. На установку конструкции монтажникам и энергетикам потребуется 2-3 недели, сообщает пресс-служба администрации Старооскольского округа.

Также в ближайшее время начнется установка новогодней елки на площади перед зданием Стойленской нивой.