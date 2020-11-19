Белгородцы старше 65 лет обязаны уйти на строгую самоизоляцию. Фото: "КП" Архив

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева на очередном брифинге рассказала о новой ограничительной мере для белгородцев старше 65 лет. Все, за исключением тех лиц, чье присутствие на рабочем месте критически важно для организации, должны уйти на самоизоляцию. Решение закреплено постановлением главного санитарного врача региона.

Введение меры обосновано, прежде всего, показателями заболеваемости среди лиц старше 65 лет. Так, за последние семь месяцев заболевания коронавирусом в этой возрастной группе увеличилась почти в 1,5 раза и составляет 20,5%. Также увеличилось и число заболевших пневмонией в этом возрасте – в 1,6 раз.

Лица старше 65 в числе пострадавших от внебольничных пневмоний занимают 35%, а среди пострадавших от коронавирусной инфекции — около 50%.

Отмечалось, что на самоизоляцию обязаны уйти лица старше 65 лет, как не болевшие COVID-19, так и те, кто уже переболел. Это глава регионального Роспотребнадзора объяснила тем, что появляются случаи повторного заражения. При этом у каждого переболевшего иммунитет вырабатывается по-разному.