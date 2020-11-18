На Белгородскую область опустится туман, местами пройдет снег

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

В четверг, 19 ноября, на территории Белгорлдского региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью синоптики прогнозируют местами небольшой снег, днем – без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью прогнозируется туман. Ветер южный, ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

В Белгороде ночью будет от 6 до 8 градусов мороза, днем от 2-4 градусов ниже нуля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание, что помимо небольшого снега и гололедицы синоптики обещают 19 ноября туман в ночное время суток. Поэтому спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим, двигаться с включенным ближним светом или противотуманными фарами, воздержаться от опасных маневров.