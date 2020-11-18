Белгородскую микрофинансовую организацию оштрафовали за нарушение законодательства

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

За нарушение требований законодательства Российской Федерации по защите прав и законных интересов физических лиц белгородскую микрофинансовую организацию привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ. Суд встал на сторону жительницы Белгородской области, которая заключила договор микрозайма, но не сумела вовремя вернуть долг. Для взыскания просроченной задолженности по договору микрозайма компания привлекла коллекторское агентство, но при этом были нарушены требования законодательства. Административный штраф при этом составил 25 тысяч рублей.

Отметим, что в соответствии с ч.1 ст.9 Федерального закона № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» кредитор обязан уведомить о привлечении иного лица должника путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Но никакого уведомления заемщику не направлялось, чем было нарушило требования законодательства по возврату просроченной задолженности.

В отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Белгородской области поступило заявление о неправомерных действиях сотрудником микрофинансовой компании. Собрав необходимые доказательства совершения правонарушения, судебные приставы составили протокол по ч.1 ст. 14.57 КоАП РФ в отношении нарушителя и направили его суд.

Рассмотрев предоставленные материалы, судья постановил признать микрофинансовую организацию виновной в совершении административного правонарушения и подвергнуть административному взысканию в виде штрафа в размере 25 000 рублей.