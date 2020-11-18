Заканчивается обновление двух зон отдыха в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Старом Осколе подходит к завершению обновление двух зон отдыха – скверов «Аист» и имени Пушкина. Оба сквера скоро оборудуют системами видеонаблюдения.

Дети и взрослые микрорайона Восточный часто посещают сквер «Аист». Во время работ здесь было полностью заменено плиточное мощение, сделано светодиодное освещение, высажены многолетние растения. Также поставлены лавки, урны и другие малые архитектурные формы местного производства.

Последние штрихи остались и в реконструкции сквера имени Пушкина. По словам заместителя главы администрации по строительству Олега Медведева, были учтены пожелания жителей ничего радикально в сквере не менять. Схема пешеходных дорожек с фонтаном посредине осталась в прежнем виде. Сам фонтан восстановлен специалистами краснодарской фирмы.