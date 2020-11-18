В Белгороде поколению Z предложили новый подход к потреблению связи

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Оператор первым запустил конструктор бессрочных пакетов: пакеты интернета, минут и SMS стали по-настоящему несгораемыми (их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся).

«Мы живем в обществе потребления, многие совершают «покупки ради покупок», а со временем приобретают все больше лишнего и ненужного. Билайн говорит ненужному нет – пользователи нового продукта «Связи Z» покупают только то, что им нужно, и столько, сколько нужно. И расходуют всё до последней минуты и мегабайта», - прокомментировал вице-президент, директор по продукту Билайн Максим Свердлов. Кроме того, в «Связь Z» предусмотрены безлимитные опции, одну или несколько их них можно подключать при необходимости (безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам, доступ к YouTube, безлимитный интернет в возможностью делиться с другими устройствами, безлимитные звонки на номера Билайн). При подключении «Связи Z» оператор также предоставляет клиентам безлимитный TikTok бесплатно на 3 месяца.

фото: пресс-служба Билайн