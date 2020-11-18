Губкин вошел в десятку лучших моногородов России. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

Фонд развития моногородов в онлайн-формате подвел итоги ежегодного рейтинга моногородов за 2019 год, в который вошел Губкин Белгородской области. Рейтинг рассчитывается по 17 показателям. Среди них оценка взаимодействия города с институтами развития, качество и доступность инфраструктуры, оценка экономической ситуации в моногороде.

В ТОП-10 лучших моногородов также вошли: Набережные Челны Республики Татарстан, Тольятти Самарской области, Первомайский Тульской области, Губкин Белгородской области, Кумертау Республики Башкортостан, Череповец Вологодской области, Костомукша Республики Карелия, Невинномысск Ставропольского края, Нижнекамск Республики Татарстан и Тутаев Ярославской области.

Отметим, что Губкин, Череповец, Кумертау, Набережные Челны, Тольятти, Невинномысск и Тутаев уже не в первый раз попадают в рейтинг ТОП – 10.