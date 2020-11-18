В Белгороде от заражения коронавирусом умерла заслуженный хирург детской больницы. Фото: "КП" Архив

Медицинское сообщество Белгорода понесло еще одну утрату – от заражения коронавирусом умерла врач-хирург детской областной клинической больницы, старший преподаватель педиатрии НИУ «БелГУ», сообщает сайт медучреждения. 40 лет Екатерина Горелова отдала беззаветному служению на благо детей области.

Коллеги Екатерины Гореловой пишут: «Перестало биться сердце одной замечательной женщины, нашей коллеги и любимого многими детского хирурга, старшего преподавателя кафедры педиатрии НИУ БелГУ — Екатерины Михайловны Гореловой».

Фото: vk.com/dokb31.

Екатерина Горелова была направлена в Белгород в 1974 году после окончания Курского мединститута. Начинала врачом-интерном, несколько лет отдала интернатуре и ординатуре, специализировалась на детской хирургии. Она лечила как младенцев, так и взрослых детей, которые страдали хроническими заболеваниями.

В хирургическое отделение ОГБУЗ «ДОКБ» она пришла в 1976 году, работала детским хирургом. За долгие годы работы Екатерина Горелова спасла тысячи маленьких жизней.

Врач высшей категории, отличник здравоохранения, в 2019 году к ее наградам прибавилась еще одна – за многолетний добросовестный труд она была удостоена звания «Заслуженный врач России».

Все последние дни Екатерина Горелова находилась на интенсивной терапии в связи с заболеванием COVID-19, но, увы, победить болезнь не смогла. Ушла из жизни врач-хирург 17 ноября.

Соболезнуем родным и близким Екатерины Гореловой