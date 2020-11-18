Старооскольская Скорая помощь переедет в новое помещение до конца года. Фото пресс-службы администрации Старооскольского округа

Медработники Скорой медицинской помощи Старого Оскола планируют до конца года переехать в новое здание. На территории окружной больницы в Ублинских горах уже почти готово трехэтажное здание. Рядом достраивают гаражи для машин скорой.

Строители учли все пожелания медиков. Здание под скорую 30 лет не эксплуатировалось. Оно было капитально отремонтировано. На первом этаже будет кабинет предрейсового осмотра, процедурный, диспетчерская, кабинет старшего врача, помещение для хранения аппаратуры скорых.

На втором этаже созданы бытовые помещения для бригад, комнаты отдыха, душевые, комнаты приема пищи. Третий этаж – это административные помещения и две аптеки. Также там будет небольшой конференц-зал.