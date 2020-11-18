Житель Бирюча Белгородской области накопил 199 тысяч рублей долга по кредиту

Житель Бирюча оплатил задолженность по кредиту после вмешательства судебных приставов. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы Красногвардейского районного отделения судебных приставов УФССП России по Белгородской области списали с банковского счета жителя Бирюча задолженность по кредиту в размере 199 тысяч рублей.

Мужчина, взяв кредит, не желал его оплачивать и на мирное решение проблемы не шел. Представители кредитного учреждения пришлось решать вопрос задолженность через суд, который удовлетворил их требования.

Исполнительный документ поступил в Красногвардейское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Судебный пристав, как и полагается в подобных случаях, когда долг не выплачивается вовремя, вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 13 935 рублей. Также он обратил взыскания на денежные средства в банках, в том числе в валюте при исчислении долга в рублях, а также на заработную плату. Был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспорта и недвижимого имущества, а также должнику временно ограничили выезд из Российской Федерации. Но даже после всех предпринятых мер оплаты от должника так и не последовало.

Но долг все же пришлось оплатить. Когда необходимая денежная сумма поступила на банковский счет должника, деньги со счета списали.