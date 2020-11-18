В Белгородской области из-за заболевания коронавирусом закрыли детсад. Фото: "КП" Архив

В селе Кочетовка Ивнянского района на карантин отправили 33 воспитанника. Детсад закрыли из-за заболевания COVID-19. Как подчеркнула на очередном брифинге замгубернатора Наталия Зубарева, детсад в Кочетовке – это единственное учреждение в области, которое полностью закрыли на карантин.

При этом Наталия Зубарева отметила, что всего в регионе на дистанционный формат обучения по причине коронавирусной инфекции переведены 3 класса. В каждом из них выявлено по одному заболевшему. Всего в области на дистанционную учебу переведено 85 учащихся.

В детсадах из-за заболевания COVID-19 закрыто 9 групп, которые посещают 172 ребенка. Еще 9 групп, которые посещают 197 детей закрыто из-за ОРВИ