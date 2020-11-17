Сбербанк запустил две новые копилки, которые помогут сформировать сбережения

В мобильном приложении Сбербанк Онлайн теперь можно подключить для регулярного накопления средств копилку «52 недели» или «Копилку для сдачи».

Название «52 недели» отражает принцип работы: в течение года часть средств клиента автоматически переводится в сбережения с постоянным увеличением суммы. Шаг прибавления может быть 10, 25, 50 или 100 рублей. К примеру, выбранный клиентом шаг в 50 рублей означает, что в первую неделю копилка переведет 50 рублей, во вторую - 100, в третью - 150 и так далее. В итоге за год человек накопит 68 900 рублей.

«Копилка для сдачи» округляет все покупки, оплаченные картой, до ближайшей ровной суммы, а сдачу переводит в сбережения. Круглая сумма — 10, 50 или 100 рублей. Например, вы совершаете покупку на 138 рублей и при этом выбрали округление до 10 рублей, тогда копилка пополнит счет на 2 рубля. Соответственно при округлении до 50 рублей - на 12 рублей, а до 100 рублей - на 62 рубля.

- Мы часто забываем пополнять свои накопительные счета или просто боимся заводить регулярные накопления, хотя они помогают чувствовать себя увереннее. Копилки от Сбербанка помогают регулярно, но комфортными суммами перечислять деньги, формируя привычку сберегать. Сейчас в Сбербанке подключено уже порядка 2,5 млн активных копилок, объем переводов через которые в среднем составляет 5,2 млрд рублей в месяц. Клиентам банка доступно пять копилок - их можно подключить в СберБанк Онлайн за несколько секунд, - отмечает Алексей Ермаков, директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка.

Также банк предлагает копилки «По расписанию» (еженедельно или ежемесячно откладывает определенную сумму), «Процент от доходов» (процент от зарплаты и других регулярных поступлений) и «Процент от расходов» (процент от суммы покупок за предыдущий день). На данный момент самая популярная у клиентов - копилка «По расписанию».