Наибольшее число зараженных коронавирусной инфекций за минувшие сутки в Белгороде – 45 новых пациентов. Фото: "КП" Архив

Как сообщает областной штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 161 жителей с диагнозом COVID-19. С начала пандемии опасным вирусом заболело 14 043 человека. Наибольшее число зараженных коронавирусной инфекций за минувшие сутки в Белгороде – 45 новых пациентов (всего – 3 514).

По муниципалитетам заболевания распределись так: в Белгородском районе за сутки зарегистрировано 23 пациента с коронавирусом (всего 1 501); в Волоконовском районе – 16 (всего 267); в Губкинском городском округе – 14 (820); в Прохоровском и Красногвардейском районах по 11 заболевших (соответственно с начала пандемии – 463 и 267 случаев; в Грайворонском – 6 (всего 149); в Ракитянском и Яковлевском по 5 (соответственно 698 и 641). Есть единичные новые случаи заболеваний и в других муниципалитетах области.