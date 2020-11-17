Белгородские росгвардейцы задержали двух граждан, подозреваемый в сбыте наркотических средств. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Уроженцев Свердловской и Кемеровской области, хранивших при себе наркотические средства, задержали сотрудники вневедомственной охраны в Белгороде. Во время патрулирования улиц областного центра наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгврадии обратил внимание на подозрительного молодого человека, который, увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться.

Росгвардейцы остановили гражданина для проверки документов. В ходе беседы уроженец Кемеровской области не смог объяснить причину своего поведения и признался, что при себе имеет свертки с наркотическим веществом. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам ОНК УМВД России по Белгородской области. В ходе личного досмотра у 25-летнего гражданина были обнаружены и изъяты 16 полиэтиленовых свертков с кристаллическим веществом синего цвета (N-метилэфедрон) массой 12,12 грамм и 1 полиэтиленовый сверток с кристаллическим веществом белого цвета (мефедрон) массой 1,53 грамма.

Другой экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал жителя Свердловской области, когда тот попытался сбросить свертки с веществом белого цвета на землю. Молодого человека задержали, на место происшествия прибыли сотрудники ОНК УМВД России по Белгородской области. В ходе личного досмотра у 29-летнего безработного и ранее судимого гражданина были обнаружены и изъяты 14 свертков с наркотическим средством, содержащим а-пироллидиновалерофенон (а-PVP) – производное N – метилэфедрона, общей массой 9.57 грамм.

В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела.