Рафтингистки из Старого Оскола победили на первенстве страны. Фото со страницы мэра Старого Оскола Александра Сергиенко

Старооскольские рафтингистки стали пятикратными победительницами первенства России. Об этом сообщил мэр Старого Оскола Александр Сергиенко на своей странице ВКонтакте. «Благодаря этой победе наши спортсменки получили право представлять Россию на первенстве мира и Европы в 2021 году», - отметил градоначальник Старого Оскола.

Соревнования проходили в республике Адыгея на реке Белая. Анна Жукова, Александра Дядюченко, Дарья Маслова, Анастасия Архипова, Ксения Маршинина, Вероника Калитвинцева и Анастасия Ероменко стали лучшими в возрастной категории до 20 лет.