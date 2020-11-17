Белгородские спасатели активно проводят санитарную обработку социально-значимых объектов региона

Белгородские спасатели проводят санитарную обработку объектов региона. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

В Белгородской области повысился коэффициент заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области продолжают оказывать содействие в санитарной обработке социально-значимых объектов. Профилактические мероприятия направлены на минимизацию риска распространения коронавирусной инфекции.

Накануне пожарные пожарно-спасательной части № 16 провели дезинфекцию школы №5 Алексеевского городского округа на общей площади 1200 квадратных метров. Специалисты Главного управления обработали лестничные марши, двери, дверные ручки, поручни, коридоры и прилегающую территорию.

Санитарную обработку бойцы проводят в специализированных защитных костюмах и дезинфицирующим средством, содержащим хлорвещество. Концентрация дезсредства утверждена Роспотребнадзором и безвредна для людей и животных.