На Новый год белгородцы попробуют вареники от мэра Галдуна. Фото: Ирина ТАРАСОВА

В вопросах подготовки Белгорода к Новому году поставлена точка. Утверждены все проекты украшения главных видовых мест Белгорода. Сохранены прошлогодние элементы новогоднего убранства и добавлены новые. Об этом сообщил мэр города Юрий Галдун на своей странице ВКонтаке, заодно пообещал угостить горожан варениками по эксклюзивному рецепту.

«Не сомневаюсь, что и хозсубъекты города, как всегда, поддержат нашу инициативу и сделают город краше, а настроение лучше. Проведение культурных мероприятий, увы, зависит от эпидемиологической обстановки», - написал градоначальник.

Мэр также выразил надежду, что ничего не помешает провести традиционные Парад Дедов Морозов, елки мэра, народные гуляния и Фестиваль вареников. В последнем мэр собирается принять личное участие.