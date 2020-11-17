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На Новый год белгородцы попробуют вареники от мэра Галдуна

А видовые места города будут украшены в праздник лучше, чем в прошлом году
Ирина ТАРАСОВА
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На Новый год белгородцы попробуют вареники от мэра Галдуна.

На Новый год белгородцы попробуют вареники от мэра Галдуна.

Фото: Ирина ТАРАСОВА

В вопросах подготовки Белгорода к Новому году поставлена точка. Утверждены все проекты украшения главных видовых мест Белгорода. Сохранены прошлогодние элементы новогоднего убранства и добавлены новые. Об этом сообщил мэр города Юрий Галдун на своей странице ВКонтаке, заодно пообещал угостить горожан варениками по эксклюзивному рецепту.

«Не сомневаюсь, что и хозсубъекты города, как всегда, поддержат нашу инициативу и сделают город краше, а настроение лучше. Проведение культурных мероприятий, увы, зависит от эпидемиологической обстановки», - написал градоначальник.

Мэр также выразил надежду, что ничего не помешает провести традиционные Парад Дедов Морозов, елки мэра, народные гуляния и Фестиваль вареников. В последнем мэр собирается принять личное участие.