В Белгородской области к началу зимы от гриппа сделают прививки 60% жителям. Фото: "КП" Архив

О плановом показателе по вакцинации от гриппа на очередном брифинге рассказала замгубернатора Наталия Зубарева. Она подчеркнула, что план в 60% — это 919 849 человек. При этом план по вакцинации будет выполнен в три этапа.

Освоение первой поставки вакцины – это первых этап, во время которого в области уже было привито 45% населения (698 324 взрослых и 182 173 детей). Во время второго в область дополнительно поставляют вакцину. Для взрослого населения она уже поступила в полном объеме, для детей – размере 96%. Еще 28 тысяч доз детской вакцины регион ожидает на этой неделе. На заключительном, третьем этапе, вакцинация проводится за счет корпоративных средств. Определено плановое количество на этот эпидсезон — 37 600 человек. На сегодняшний момент в области за счет работодателей привито около 20 тысяч человек. Также есть предварительные договоренности с организациями и ИП, так что плановый показатель будет закрыт к началу зимнего сезона, докладывала Наталия Зубарева