Выставка рисунков-дипломантов конкурса «Искусство и жизнь» открылась в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Старом Осколе в образовательно-выставочном центре «Железно!» открылась выставка детских рисунков дипломантов регионального блиц-конкурса «Искусство и жизнь». Конкурс посвящен 90-летию со дня рождения советского и российского художника Ильи Хегая, жившего и работавшего в Старом Осколе с 1979 года.

Представлены 16 работ, выполненных в различных техниках и жанрах. Рисунки живописцев в возрасте от пяти до восемнадцати лет предоставляет детская художественная школа Старого Оскола.

Изначально конкурс был школьным, затем стал городским, а в последнее время проводится на региональном уровне. На этот раз в нем приняли участие 53 юных дарования из самых разных уголков Белгородчины, 15 из них стали победителями.

Выставку работ можно посетить до 18 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба администрации Старооскольского округа.