В Wink эксклюзивная премьера — драма «Сибирь» американского режиссера Абеля Феррара

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В Wink на эксклюзивных правах доступен новый фильм «Сибирь» легендарного американского кинорежиссера Абеля Феррара c Уиллемом Дефо в главной роли.

Фильм «Сибирь» — это история владельца бара, который отправляется в самое невероятное путешествие своей жизни. Финал этого путешествия непредсказуем — ведь перед ним бескрайняя Сибирь. Главную роль в фильме исполнил известный актер и четырехкратный номинант на премию «Оскар» Уиллем Дефо. Также в картине снимались Дуня Сычева и Саймон МакБерни.

Режиссер и автор сценария Абель Феррара — легендарный кинорежиссер, многократный номинант Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей. Среди его самых известных работ — «Плохой лейтенант», «Похитители тел», «Пазолини», «Живьем во Франции», «Отель “Новая роза”», «Похороны» и другие фильмы.

- После “Пазолини” ко мне начали приходить сумасшедшие странные образы, они не были урбанистическими и современными. И я просто позволил им развиваться в моем воображении. Это место похоже на мир Джека Лондона с собаками, неожиданными встречами, остановками в путешествии, которые были определены совершенно различными местами и временем. Я не пытаюсь написать идеальный сценарий, а скорее собрать образы, проникнуть в глубины памяти, создать новые возможности, бросить вызов нашему мышлению, чтобы запечатлеть переживания, которые будут достаточно актуальными и найдут свой отклик у аудитории, — рассказал кинорежиссер Абель Феррара.

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Трейлер фильма: https://wink.rt.ru/media_items/106270283.

Кадры:https://drive.google.com/drive/folders/1b93IgE8jRxS_-3vSlb93adRKkdjqP-l6?usp=sharing.