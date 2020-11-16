Белгородская управляющая компания оплатила долги по налогам, но под контролем судебных приставов. Фото: "КП" Архив

Под контролем Белгородских судебных приставов управляющая компания оплатила более 924 тысяч рублей, которые задолжала по налогам.

Исполнительный документ о взыскании с управляющей компании неуплаченных налогов поступил в отделение судебных приставов по Белгороду УФССП России по Белгородской области. Руководству компании было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства. Судебный пристав разъяснил, что если по истечению установленного законом срока не будет оплачена задолженность, то в отношении компании будут применены принудительные меры взыскания, а также за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ.

Чтобы избежать дальнейших серьезных последствий и штрафных санкций, управляющая компания погасила задолженность по налогам в полном объеме. Денежные средства перечислены в бюджет государства.