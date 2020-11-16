В Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 162 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

В Белгородской области за минувшие сутки зарегистрировано 162 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

По данным регионального штаба на 16 ноября, число новых заболеваний COVID-19 за минувшие сутки в Белгородской области составило 162 случая. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 13 882 заболевания коронавирусной инфекцией.

В целом по России за минувшие сутки зафиксировано 22 778 случаев заболевания COVID-19, от заражения коронавирусом за сутки погибло 303 россиянина. У соседей по Центральному Черноземью по-прежнему наибольшее число заболеваний за сутки в Воронежской области – 306 случаев (всего – 29 959). В Орловской области зарегистрировано 130 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Курской области – 148 случаев (всего – 13 123), в Тамбовской области – 114 (всего – 11 536), в Липецкой области – 99 (всего – 9 621).