В Белгородской области сельхозники снова нарушили технику безопасности в охранных зонах ЛЭП

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Энергетики зафиксировали в регионе очередной факт нарушения техники безопасности в охранных зонах межрайонных ЛЭП 35-110 кВ. Масштабного недоотпуска электроэнергии удалось избежать благодаря повторному автоматическому включению и резервированию перетоков на подстанции 110 кВ «Айдар».

ЧП произошло на территории Ровеньского района. Кормоуборочный комбайн с поднятой в рабочее положение выгрузной трубой передвигался по свекловичному полю, приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтным проводам и тем самым спровоцировал короткое замыкание на линии 110 кВ Алексеевка-Айдар, обеспечивающей электроснабжение населенных пунктов Алексеевского и Ровеньского районов.

В момент короткого замыкания машинист комбайна подверг себя смертельной опасности. Только по счастливой случайности удалось избежать трагедии.

Белгородэнерго напоминает – крупногабаритному транспорту категорически запрещено передвигаться в непосредственной близости от проводов ЛЭП с поднятым кузовом, либо, как в данном случае, — выгрузной трубой. Водитель может зацепить ЛЭП, спровоцировать короткое замыкание и отключение в сети.

Энергетики призывают водителей крупногабаритной техники к осторожности во время проведения сельхозработ на земельных участках, расположенных в охранных зонах ЛЭП. Без письменного согласия сетевой организации в пределах таких зон запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу энергообъектов, в том числе полевые работы с применением сельхоз машин и оборудования высотой более 4 метров.

В случае выявления подобных фактов и повреждения энергооборудования Белгородэнерго вправе обратиться в суд за возмещением ущерба (ст. 9.7 КоАП РФ). Главная же проблема в том, что, нарушая охранную зону ЛЭП, водитель подвергает свою жизнь смертельной опасности, поскольку линии находятся под напряжением!