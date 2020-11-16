В Белгородской филармонии состоится финал конкурса «Прохоровское поле»

Фото пресс-службы Белгородской филармонии.

18 ноября в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится финальный тур III конкурса композиторов и исполнителей на соискание премии «Прохоровское поле» в области музыкального искусства. В этом году на конкурс поступило 95 заявок из семнадцати российских регионов

В конкурсе заявлены представители Санкт-Петербурга, Саратова, Новосибирска, Москвы и Московской области, Томска, Владивостока, Краснодара, Белгорода, Таганрога, Екатеринбурга, Рязанской области, Вологды, Ярославля, Красноярска, Республики Башкортостан, Бурятии, Республики Крым (Севастополь). По одной заявке поступило из Боснии и Герцеговины, Сербии, Республики Беларусь, ДНР и Республики Армения, а также две заявки из Украины. На конкурс исполнителей поступило 24 заявки. На конкурс композиторов представлено 71 произведение.

В числе финалистов есть представители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Новосибирска, Белгорода, Сербии (Белград), ДНР (Донецк). Членами жюри в финальную часть конкурса отобраны по три претендента в каждой номинации. Размер премии – 200 тысяч рублей.

Отметим, что премия «Прохоровское поле» в области музыкального искусства присуждается в третий раз и проходит раз в два года. Лауреатами II конкурса в 2018 году стали композиторы: Артем Нижник, Сергей Плеханов, Николай Бирюков. В конкурсе исполнителей премии получили Александр Сахарчук, Оксана Никитина, Иван Белыш.

Гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов конкурса состоится в Большом зале Белгородской государственной филармонии 19ноября. Вход на все события конкурса «Прохоровское поле» свободный (по бесплатным билетам).