В Старооскольском городском округе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Фото: "КП" Архив

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 13 ноября в селе Солдатское Староосклольского городского округа. Машина, совершившая смертельный наезд на пешехода, ехала по улице Народная в районе дома № 1 . Водитель, совершив наезд на 35-летнего мужчину, поспешил скрыться с места дорожно-транспортного происшествия. А молодой мужчина, получив тяжелые травмы в результате

Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения автомобиля или водителя, скрывшегося с места ДТП, сообщить об этом по любому из телефонов: 8 (4722) 26-42-30, 8 (4725) 22-12-20 или 02.