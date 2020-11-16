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В Белгороде неравнодушные прохожие помогли выбраться из горящей квартиры двум пенсионерам

Пожар произошел в квартире на втором этаже 9-этажного дома по улице Губкина
Ирина ТАРАСОВА
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Прохожие помогли выбраться из горящей квартиры двум пенсионерам. Скриншот видео группы ВКонтакте БЭИ..

Прохожие помогли выбраться из горящей квартиры двум пенсионерам. Скриншот видео группы ВКонтакте БЭИ..

Двум пенсионерам, пожилой женщине и мужчине, из горящей квартиры помогли выбраться прохожие. Пожар случился на 2 этаже 9-этажного дома по улице Губкина днем. На место пожара были направлены два пожарных расчета, но жильцам оказали помощь прохожие. Они подбадривали женщину, которой пришлось прыгать из окна, а вот мужчину пришлось вытаскивать на руках, так как он сам не мог передвигаться. Нашелся водитель, который подогнал под самое окно горящей квартиры автомобиль «Газель», а неравнодушные мужчины, взобравшись на крышу «Газели», проникли на балкон и помогли выбраться мужчине.

Подоспевшим пожарным из-за сильного задымления пришлось эвакуировать из многоэтажки 10 человек. К сожалению, мужчина 1942 года рождения скончался в карете скорой, не доехав до больницы.

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