В Белгороде в результате столкновения авто, за рулем которых были пожилые водители, пострадала 63-летняя пассажирка

Фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

В Белгороде 14 ноября около 21 часа на пересечении улиц Щорса – Конева. 66-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай», при повороте налево, на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем «Тойота Хайлендер», которым управлял 67-летний водитель. В результате 63-летняя пассажирка автомобиля «Тойота Хайлендер» получила травмы. Всего за минувшие сутки в области произошло 4 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 4 получили травмы.

В Губкинском городском округе в этот же день около 22 часов 20 минут на 61 илометре автодороги «Короча – Губкин - граница Курской области» 25-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ Х5», не справился с управлением и совершил наезд на дорожное сооружение. Машина опрокинулась, а сам водитель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

В Старооскольсокм городском округе около 00 часов 05 минут 18-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди 100», двигаясь по проспекту Молодежный микрорайона. Ольминский, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Шевроле Клан», которым управлял 26-летний водитель. В результате ДТП водитель «Ауди» и 23-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле Клан» получили травмы и обратились в больницу.