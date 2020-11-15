В Краснояружском районе Белгородской области открылся историко-культурный комплекс «Слобожанщина»

В Краснояружском районе открылся историко-культурный комплекс «Слобожанщина». Фото со страницы Евгения Савченко ВКонтакте.

Об открытии историко-культурного комплекса "Слобожанщина" в селе Колотиловка Краснояружского района рассказал экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко на своей странице ВКонтакте. В составе комплекса большой музей и ремесленный парк.

«Парк – это этнодеревня в образе старинной слободы XVII столетия, включает в себя гончарные мастерские, мастерские мастеров лозоплетения, иконописца, маслобойщика, бондаря, винокура», - сообщил эксгубернатор.

Историко-культурный комплекс показывает жизнь "Слобожанщины", особенности культуры и традиций. Открытие комплекса позволит во всей полноте возродить село.