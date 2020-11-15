В Красненском районе опрокинулся автомобиль «ВАЗ-2101» и пострадал человек

Фото пресс-службы ГУ МС России по Белгородской области.

Сегодня, 15 ноября, в 10:18 на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Красненском районе вблизи села Ураково. Выяснилось, что при опрокидывании автомобиля «ВАЗ-2101» пострадал человек.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на место происшествия были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 26, сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Всего для устранения последствий дорожно-транспортного происшествия 7 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 транспорт.

Главное управление МЧС России по Белгородской области еще раз напоминает водителям о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не следует пренебрегать ими, ведь от того, насколько вы внимательны на дороге, зависят не только ваши здоровье и жизнь, но и жизни других людей