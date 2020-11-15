В Белгородской области от заражения коронавирусом скончалась еще одна пациентка. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области скончалась еще одна пациентка, зараженная коронавирусом. 59-летняя женщина – жительница Новооскольского городского округа, она проходила лечения в местной районной больнице, сообщили в департаменте здравоохранения области. Умершая стала 83-м пациентом, который скончался от Covid-19 в регионе.

Напомним, что 11 ноября стало известно еще о смерти еще трех ковидных пациентов, которых не удалось спасти.

По данным областного штаба, на 14 ноября в Белгородской области на госпитализации находится 664 человека, состояние 81 пациентов медики относят к категории тяжелых, их подключили к аппаратам ИВЛ