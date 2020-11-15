Подросток из Белгорода поделился интимными фотографиями несовершеннолетней знакомой. Фото: "КП" Архив

Белгородского подростка подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни, изготовлении и публичной демонстрации порнографических изображений несовершеннолетней в интернете. Ему светит до 10 лет лишения свободы.

Следственное управление СК по Белгородской области возбудило уголовное дело на 16-летнего белгородца, который сделал интимные фотографии совей знакомой без ее согласия. На просьбы девушки удалить снимки он никак не отреагировал. Затем он в соцсетях отправил снимки подруге девушки.