По состоянию на 15 ноября у 165 белгородцев выявлена коронавирусная инфекция. Фото: "КП" Архив

Как сообщает федеральный штаб 15 ноября, в Белгородской области с диагнозом коронавирусная инфекция зарегистрировано 165 новых пациентов, общее число заболевших составляет 13 720 жителей. Растет число заболевания и в соседних по Центральному Черноземью областях.

Так, за минувшие сутки наибольшее число заражений пришлось на Воронежскую область – 308 случаев (всего с начала пандемии – 29 653 заболевания COVID-19). В Орловской области короновирусной инфекцией за сутки заболели 132 человека (всего 13 950 жителей). В Курской области – 150 случаев заболевания за сутки (всего – 12 975), в Тамбовской – 114 случаев (11 416), в Липецкой – 97 (9 522).

В целом по России за минувшие сутки зарегистрировано 22 572 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Жертвами опасного вируса в РФ за сутки стали 352 человека.