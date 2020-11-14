Белгородская область: по состоянию на 14 ноября у 162 новых пациентов подтвержден диагноз COVID-19

По состоянию на 14 ноября в Белгородской области у 162 новых пациентов подтвержден диагноз COVID-19. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области по состоянию на 14 ноября общее число заболевших составляет 13 555 жителей, сообщает федеральный штаб. За минувшие сутки у 162 пациентов подтверждена коронавирусная инфекция. В целом по России за минувшие сутки зарегистрировано 22 702 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Жертвами опасного вируса в РФ за сутки стали 391 россиянин.

По Центральному Черноземью у соседей за минувшие сутки наибольшее число заражений пришлось на Воронежскую область – 310 случаев (всего с начала пандемии – 29 345). В Орловской области короновирусной инфекцией за сутки заболели 134 человека (всего 13 818 жителя). В Курской области – 147 случаев заболевания за сутки (всего – 12 825), в Тамбовской – 113 случаев (11 302), в Липецкой – 98 (9 425).