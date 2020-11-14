В Губкине заканчивается строительство детского сада «Светлячок»

Заканчивается строительство детского сада «Светлячок» в городе Губкин. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

В Губкине завершаются работы по строительству детского сада № 19 «Светлячок» по улице Комсомольская. Подрядная организация уже выполняет работы по утеплению и отделке фасада, благоустройству и озеленению территории детского учреждения.

На территории детского сада будут установлены беседки, горки, качели, песочницы, игровые комплексы, лавочки, урны, теневые навесы. После окончания отделки помещений детский сад примет своих маленьких хозяев.

Завершение строительства запланировано до конца 2020 года.