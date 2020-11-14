Завтра на улице Щорса в Белгороде запустят выделенные полосы. Фото со страницы ВКонтакте мэра Белгорода Юрия Галдуна

С 15 ноября в Белгороде будут запущены выделенные полосы по улице Щорса на третьем участке – от улицы Губкина до Сити-молла. Об этом сообщил мэр Юрий Галдун на своей странице ВКонтакте.

Напомним, что в Белгороде проходит транспортная реформа. Она предполагает реконструкцию основной транспортной магистрали – улицы Щорса, создание выделенных полос для общественного транспорта, а также реформу маршрутной сети.

У градоначальника свое видение организации движения транспорта в Белгороде. По словам Юрия Галдуна, если бы транспортную реформу не начали в этом году, то спустя два года город встал бы в пробках, ведь количество машин увеличивается из года в год.

Мэр убежден, что главной фигурой в организации транспортных потоков должен быть пешеход, на втором месте — велосипедисты, на третьем — общественный транспорт и аж на четвертом – личные автомобили.

Пока же реалии таковы, что пробки образовались даже в тех местах, где их отродясь не было. Что уж говорить о проблемных перекрестках. Интересно и то, что транспортной реформой недовольны не только автомобилисты, но и пешеходы, главная фигура, по словам градоначальника, в интересах которой все это сделано.