Руководство Ростехнадзора оценило возможности цифровой модели управления энергокомплексами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

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В ходе посещения Главного аналитического центра «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Москве, руководству Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и Центрального управления Ростехнадзора была представлена новая модель оперативно-диспетчерского управления, основанная на отечественной автоматизированной системе управления технологическими процессами в электросетевом комплексе «СК-11». В презентации приняли участие заместитель руководителя Федеральной службы Дмитрий Фролов, руководитель Центрального управления Ростехнадзора Евгений Тюменцев первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров и генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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