Белгородские судебные приставы взыскали ущерб за нанесение вреда здоровью. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

35-летний житель Шебекинского района был признан виновным в умышленном причинение легкого вреда здоровью. Но только благодаря вмешательству приставов он выплатил 160 тысяч рублей ущерба.

На исполнении в Межрайонном отделении УФССП России по Белгородской области находился исполнительный документ о взыскании материального ущерба в размере более 160 тыс.руб. Должник не торопился оплачивать задолженность.

В связи с этим судебный пристав применил в отношении должника комплекс мер принудительного исполнения. Сотрудник службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 10 тыс. руб., запрет регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, а также обратил взыскание на денежные средства.

После принятых мер мужчина оплатил задолженность и исполнительский сбор. Материальный ущерб возмещен.