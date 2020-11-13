В Сбербанке стартовал «Выгодный сезон»

Процентная ставка зависит от срока:

3–6 месяцев — 3,6%;

6–12 месяцев — 3,8%;

12–24 месяца — 4%.

Вклад оформляется в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн, а также в банкоматах. В офисах банка открытие вклада «Выгодный сезон» недоступно. Промовклад Выгодный сезон с повышенной ставкой очень просто оформить в несколько кликов не выходя из дома — в СберБанк Онлайн на смартфоне или в компьютере.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк: “”Валюта вклада — рубль, капитализация процентов — в конце срока. Пополнение вклада не осуществляется, снятие — только в части процентов. Досрочное расторжение и пролонгация вклада — по ставке 0,01% годовых. Минимальный размер вклада — 50 тысяч рублей, максимальная сумма не ограничена”.