Валуйское ОАО «Молоко» на старте нацпроекта

Общая продолжительность программы на предприятиях составляет не менее трех лет.

Стартовое совещание на предприятии Валуйское ОАО «Молоко» под непосредственным руководством экспертов Регионального центра компетенций состоялось в начале ноября. Перед сотрудниками выступил куратор Евгений Серов, который представил рабочие группы и определил цели реализации нацпроекта на предприятии. С приветственной речью к сотрудникам обратилась исполнительный директор Валуйское ОАО «Молоко» Светлана Варнавская. О ходе реализации проекта рассказал собравшимся руководитель проекта РЦК Сергей Капустин.

В течение ближайших шести месяцев эксперты РЦК совместно с руководством, рабочими группами и работниками предприятия будут реализовывать программу повышения производительности труда по направлениям: «Оптимизация потоков по производству продукции», «Декомпозиция целей», «Управление проектными изменениями». Первые три месяца будут посвящены проведению диагностики пилотного производственного потока. Для решения выявленных потерь будет выработан план мероприятий по их устранению путем внедрения инструментов бережливого производства.

Общая продолжительность программы на предприятиях составляет не менее трех лет.

Предприятия, желающие принять участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», могут подать заявку на официальном сайте Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и пройти конкурсный отбор.