Белгородскому госуниверситету подарили «космические» флажки. Фото пресс-службы НИУ "БелГУ"

Геолого-минералогический музей имени Белгородского госуниверситета госуниверситета пополнился эксклюзивными экспонатами – флажками с борта Международной космической станции. Издательский дом «Руда и Металлы» передал в дар флажки, побывавшие в космосе на борту космической станции с российско-американо-итальянским экипажем.

По словам директора геолого-минералогического музея НИУ «БелГУ» Татьяны Липницкой, уникальные экспонаты стали приятным подарком музею в канун его пятилетнего юбилея и теперь займут одно из ведущих мест на стеллажах музея.

В геолого-минералогическом музее НИУ «БелГУ» можно познакомиться с историей геологии и процессами развития органического мира на Земле, увидеть руды, минералы и другие уникальные экспонаты. На базе музея открыта специальная комната с подсветкой, в которой можно осуществлять диагностику минералов, а также функционирует школа молодого геолога, стать участником которой могут юные исследователи со школьных лет.