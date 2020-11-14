Белгородец пытался похитить из магазина 44 банки рыбных консервов. Фото: "КП" Архив

Сотрудники дорожно-патрульной службы Белгорода по горячим следам задержали подозреваемого, который 11 ноября около трех часов дня пытался похитить из продуктового магазина 44 банки рыбных консервов. Теперь неудавшемуся вору светит срок лишения свободы до 4-х лет.

В тот день инспекторы батальона ДПС УМВД России заметили, как из продуктового магазина на улице Попова, выбежал мужчина с пакетом. Продавцы пытались его догнать, но злоумышленник успел сесть в автомобиль и уехать. Полицейские догнали автомобиль и задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 43-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Выяснилось, что данным, мужчина зашел в магазин под видом покупателя и воспользовался тем, что рядом не оказалось продавцов. 44 банки рыбных консервов он взял с полки и, положив их в пакет, выбежал из магазина.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отдел дознания УМВД России по Белгороду возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.