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Судебные приставы помогли жителю Губкина получить законную заработную плату

Работодатель задолжал своему сотруднику более 329 тысяч рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Судебные приставы помогли жителю Губкина получить законную заработную плату.

Судебные приставы помогли жителю Губкина получить законную заработную плату.

Фото: "КП" Архив

Благодаря судебным приставам Белгородской области житель Губкина получил более 329 тысяч рублей заработной платы, которые ему задолжал работодатель.

Судебный пристав-исполнитель предупредил руководство организации, где работал их сотрудник, о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, который поступил к нему, в установленный добровольный срок, а также о привлечении должника к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Но руководство организации проигнорировало требования судебных приставов.

Тогда было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в сумме 23 тысяч рублей. Затем судебный пристав установил, что у организации в собственности находятся два транспортных средства и врчуил требование о предоставлении автотранспорта для наложения ареста и дальнейшей реализации. Но в руководстве организации-должника утверждали, что местонахождение автомобилей им было неизвестно. В связи с этим, транспортные средства объявили в розыск. И скоро местонахождение автомобиля должника марки «Mitsubishi Lancer» было установлено. Авто арестовали и передали для оценки.

Только на стадии реализации транспортного средства организация погасила имеющуюся задолженность, в том числе расходы по оценке арестованного автомобиля и исполнительский сбор.

Денежные средства перечислены губкинцу