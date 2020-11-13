Белгородские энергетики принимают участие в строительстве объездной дороги

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В рамках проекта «Россети Центр Белгородэнерго» выполнит переустройство двух километров линий электропередачи, попадающих в зону строительства.

Энергетики вынесут за пределы магистрали в общей сложности 5 воздушных и кабельных линий 0,4 – 35 кВ, заново установят 27 опор, проложат 0,8 км кабеля, смонтируют 1,09 км провода на ВЛ 0,4-35 кВ.

Магистраль протяженностью 3,5 километра с путепроводом проходит над железной дорогой и мостом через реку Осколец. Трасса строится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и станет важнейшим транспортным объектом для Губкинского городского округа. Сообщается, что заказчиком выступает областное управление дорожного хозяйства и транспорта в рамках программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014–2020 годы».