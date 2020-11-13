Жительница Старого Оскола убила свою 69-летнюю приятельницу молотком. Фото: "КП" Архив

В одной из квартир микрорайона Жукова Старого Оскола обнаружили тело 69-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Выяснилось, что пожилую женщину убила ее приятельница, а дочери она рассказала, то нашла тело подруги, когда пришла домой

Оперативникам по горячим следам удалось выяснить, что гостя пришла к своей приятельнице 10 ноября. Женщины начали ссориться, драться, затем хозяйка пустила вход не только руки, но и молоток. Удар пришелся в голову, потерпевшая получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница сказала дочери, что обнаружила тело подруги, когда пришла домой. Дочь вызвала полицию.

Женщину, причастную к смерти подруги, задержали. Проводятся следственные действия.