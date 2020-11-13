Белгородские школьники по просьбе родителей могут перейти на удаленку. Фото: "КП" Архив

Просьбы от родителей-белгородцев перевести ребенка на дистанционное обучение поступают все чаще, отмечает замгубернатора Наталия Зубарева. При этом школьники 9 ноября вернулись с каникул и в области из-за COVID-19 не закрыто ни одно образовательное заведение.

Правда, из-за коронавируса закрыто 5 групп в дошкольных организациях. Этигруппы посещают 93 воспитанника. Также по причине заболевания ОРВИ в детских садах закрыто 10 групп (посещают 208 детей).

Как отметила замгубернатора, чаще всего с просьбами о переводе детей на удаленку обращаются родители, которые живут вместе с пожилыми членами семьи. Наталия Зубарева предлагает удовлетворять такие просьбы, но учитывать, то у ребенка должны быть все условия для продолжения учебы. Также немаловажным остается тот факт, что ответственность за получение образования делится поровну между семьей и школой.