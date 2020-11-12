Белгородца за отклонение от уплаты алиментов приговорили к исправительным работам

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

За уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка житель Нового Оскола Белгородской области приговорен к исправительным работам. Суд обязал отца ежемесячно выплачивать одну четвертую часть всех видов заработка и иного дохода на содержание несовершеннолетнего сына. Родитель всячески игнорировал алиментные обязательства, материальной помощи на содержание своего сына не оказывал, мер, направленных на исполнение судебного решения не принимал. Задолженность по алиментным платежам составила более 85 тысячи рублей.

За неуплату средств на содержание своего 16-летнего сына мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и ему было назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ. Но и после отбывания наказания отец-алиментщик так и не уплатил средства на содержание своего ребенка.

Это привело к тому, что должника вновь привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Cуд, рассмотрев материалы дела, назначил горе-отцу наказание в виде исправительных работ, на этот раз сроком на 7 месяцев.