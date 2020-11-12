Белгородская область: по состоянию на 12 ноября выявлено 157 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 12 ноября в области выявлено 157 новых случаев заболевания коронавирусом. Фото: "КП" Архив

Как сообщает федеральный штаб, по состоянию на 12 ноября в Белгородской области выявлено 157 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в регионе опасным вирусом заразилось 13 229 жителей. В целом по России за минувшие сутки зарегистрировано 21 608 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Жертвами опасной инфекции в стране за сутки стали 439 россиян.

В соседних по Центральному Черноземью регионах наибольшее число заражений пришлось на Воронежскую область – 309 случаев (всего с начала пандемии – 28 723). В Орловской области короновирусной инфекцией за сутки заболели 133 человека (всего 13 548), в Курской области – 143 случая заболевания за сутки (всего – 12 533), в Тамбовской – 110 (11 077), в Липецкой – 99 (9 229).