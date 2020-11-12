Музыку, устремленную в будущее, услышат белгородцы в государственной филармонии

Фото пресс-службы Белгородской филармонии.

13 ноября в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт «Музыка, устремленная в будущее». С симфоническим оркестром под управлением главного дирижера — заслуженного деятеля искусств РФ РашитаНигаматуллина выступят солисты Фонда Д. Ойстраха, столичные музыканты — заслуженные артисты РФ Андрей Диев (фортепиано), Кирилл Родин (виолончель) и лауреат международных конкурсов Дмитрий Хахамов (скрипка). Программу этого концерта можно причислить к типу «программ – редкостей». Грядет столкновение светлой, праздничной, радостной и торжественной музыки с музыкой страстной, яростной. Слушателям предложат симфоническое противостояние: музыку Бетховена и Листа

Светлая сторона представлена Тройным концертом композитора, чей 250-летний юбилей празднует весь мир – неповторимого Людвига ван Бетховена. Это произведение написано для оркестра и трех солирующих инструментов – фортепиано, виолончели и скрипки.

Произведения Ференца Листа «Ночное шествие» и «Мефисто-вальс» будут выступать на темной стороне в этот вечер, соблазняя слушателя, ввергая его в пучину страстей, ярости и демонизма.