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Банк УРАЛСИБ проводит акцию для бизнеса «СASHBACK* лишним не бывает!»

С 01 по 30 ноября 2020 года ПАО «БАНК УРАЛСИБ» проводит акцию для бизнеса «СASHBACK лишним не бывает!»
Источник:kp.ru
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Принять участие в акции могут держатели уже действующих и оформленных в период действия акции бизнес-карт Банка УРАЛСИБ.

Для того чтобы принять участие в акции, нужно:

По окончании акции будут подведены итоги, и не позднее 20 декабря 2020 года денежные призы будут выплачены победителям.

Всего победители акции получат 70 призов, в том числе:

Один участник акции вправе получить за время проведения акции только один приз.

*Кэшбэк

Более подробно об акции, об организаторе призовом фонде, сроках, месте и порядке получения призов, видах операций, которые не учитываются при расчете среднемесячной суммы расходов по карте и при определении победителя, а также других продуктах и услугах Банка УРАЛСИБ для бизнеса – можно узнать по телефону 8 800 700-77-16 или на сайте Банка.

На правах рекламы.