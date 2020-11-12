Белгородец заплатил более миллиона долга по кредитным платежам

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Принудительная мера в виде ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации побудила белгородца-должника оплатить задолженность по кредиту. В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра задолженности по кредитным платежам в размере более 1 миллиона 133 тысяч рублей.

Зная о необходимости исполнения решения суда должник не предпринимал действий к погашению задолженности. В качестве штрафной санкции было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 79 тысяч рублей, а также применены меры принудительного характера. Так, на собственность должника, 6 единиц недвижимого имущества, 7 единиц автотранспортных средств и одну самоходную машину судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий. Но должник продолжал уклоняться от погашения кредиторской задолженности. Тогда судебный пристав вынес постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Именно эта мера оказалась действенной.

Белгородец погасил миллионную задолженность по кредитным платежам, а также исполнительский сбор в полном объеме